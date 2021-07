E Freideg de Moie waren den Direkter vum Waasserwirtschaftsamt an de Buergermeeschter vun der Gemeng Rouspert-Mompech eis Invitéeë vun der Redaktioun.

Wéi et am Moment ausgesäit ass dat schlëmmst effektiv iwwerstanen. Dat huet e Freideg de Moien de Jean-Paul Lickes, Direkter vum Waasserwirtschaftsamt, am RTL-Interview confirméiert. Et géif een virsiichtshallwer awer mol nach an der rouder Alerte-Phas bleiwen.

Fir de Summer, wier dat do op alle Fall en extrem-aussergewéinleche Phänomeen. Een Ament hat een en Donneschdeg gefaart, dass och nach Donnerwiedere géifen optrieden, wat awer Gott sei Dank ausblouf.

De Jean-Paul Lickes huet och confirméiert, dass de Pic vum 100-jährejen Héichwaasser, op ganzer 9 Plazen simultan am Land iwwerschratt gouf.

Vill gehäit ass ee laanscht d’Ënnersauer virun allem an der Gemeng Rouspert-Mompëch, och wann een Héichwaasser géif kennen, dat wat en Donneschdeg geschitt ass, hätt een bis ewell nach ni erlieft, mat Peegelstänn vun iwwer 9 Meter, sot de concernéierte Buergermeeschter Romain Osweiler als eisen Invité vun der Redaktioun.

D’Waasser wier op Plazen komm, wou et bis ewell nach ni stoung. All Awunner vun der Gemeng, dee wollt, konnt iwwerdeems relogéiert ginn.

E grousse Problem géif de Stroum bleiwen, dee weiderhin fort ass. Dat ze léisen, wier leider net einfach ze geréieren, soulaang wéi d’Waasser weiderhin nach an de Stroossen an an den Haiser steet, sou de Romain Osweiler.

Ze klären géif iwwerdeems elo bleiwen, ob d’Drénkwaasserversuergung an de schlëmm betraffene Gebidder weiderhin qualitativ geséchert ass. Dat selwecht gëllt am ëmgedréinte Sënn fir d’Kläranlagen, beispillsweis déi zu Iechternach, déi en Donneschdeg komplett iwwerschwemmt gouf.

Invité Jean-Paul Lickes a Romain Osweiler

