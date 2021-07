En Dënschdeg de Moien ass d'Éierepresidentin vum UNO-Kannerrechtscomité eis Invitée vun der Redaktioun.

D’Rechter vum Kand stinn am Mëttelpunkt vun engem Seminär dës Woch, dee vum vum Ombudscomité fir d’Rechter vum Kand a vun der Salariatskummer organiséiert gëtt. Fir den Ulass ass d’Eierepresidentin vum UNO-Komité fir d’Rechter vum Kand d’Renate Winter op Besuch hei am Land. D’Riichterin ass och Invitée vun der Redaktioun. Mat hir schwätze mer iwwert de Jugendschutz am 21. Joerhonnert, déi rezent juristesch Schwieregkeete ronderëm d’Sécherheetsunitéit vu Jonker zu Dräibuer an iwwert d’laang erwaarten Reform vum Jugendschutz a Jugendstrofrecht.

Den Interview mam Renate Winter ass um 10 op 8 hei op RTL.

