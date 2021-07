E Mëttwoch de Moien ass d'DP-Deputéiert a Gemengeconseillère zu Iechternach eis Invitée vun der Redaktioun.

Iechternach zielt zu deenen Uertschaften hei am Land, déi am stäerkste vun den Iwwerschwemmunge getraff goufen. Fir iwwert d'Situatioun an der Abteistad ze schwätzen an de Léieren, déi ee kann aus der Naturkatastroph zéien, ass d'DP-Deputéiert a Gemengeconseillère Carole Hartmann eis Invitée vun der Redaktioun.

Mat hir schwätze mer awer och iwwert d'Mesuren, déi geplangt sinn, fir géint d'Onsécherheetsgefill op gewëssene Plazen hei am Land virzegoen an iwwert d'Konklusiounen aus dem Waringo-Rapport zu de Clusteren an den Alters- a Fleegeheemer.

Den Interview mam Carole Hartmann ass um 8.10 Auer hei op RTL.

