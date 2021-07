En Donneschdeg de Moie war d'Porte-parole vun der Studentenassociatioun Unel eis Invitée vun der Redaktioun.

Et huet ee mussen adaptiounsfäeg sinn a sech all Dag nei erfannen. D’Middegkeet bei de Studente wier grouss. Esou huet d’Porte-parole vun der Unel, d’Estelle Née den Donneschdeg de Moien d’Schouljoer a Corona-Zäite beschriwwen. Si war eis Invitée vun der Redaktioun.

Duerch d’Online-Coursen hätt ee vläicht net méi schlecht geléiert, mee op alle Fall aneschters. Fir dat neit Schouljoer hofft een awer nees op Presenz-Unterrecht.

Et hätte sécher och vill Leit hir Studien ofgebrach, awer wuel net vill méi wéi soss. Den Décrochage scolaire louch ënnert de Studente bei ronn 1.600 Fäll, dat ass ongeféier sou vill wéi virun der Kris. Dat wier awer keng positiv Nouvelle, sou d'Estelle Née, well all Decrochage wier een ze vill, an ee Véierel dovunner wier geschitt, well déi Jonk keng Schoul, keng Uni oder keng Léierplaz fonnt hunn, an do feelt et hir um politesche Wëllen, fir deem entgéintzewierken.

Invité vun der Redaktioun: Estelle Née

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.