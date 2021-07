E Méindeg de Moie war den neie President vum Grupp HRS eisen Invité vun der Redaktioun.

¾ vun eisem Personal ass geimpft. Mir sinn zefridde mat deem Taux, mä et geet eis awer nach net duer, dat seet de Georges Heirendt, de President vun de Robert Schuman Spideeler, dozou gehéiere jo de Kierchbierg an d'Zitha. Hie war e Méindeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Impfflicht, wéi se elo a Frankräich decidéiert gouf, wär e ganzt heikelt a schwieregt Thema. D'Rechter vum Personal an d'Responsabilitéit de Patiente vis-a-vis wären net einfach ze kombinéieren.

D'Schuman-Spideeler hate jo déi lescht Méint fir e puer negativ Schlagzeile gesuergt, ënnert anerem well de Verwaltungsrot sech impfe gelooss huet. Ech hätt mech och impfe gelooss, sot de Georges Heirendt, well fir hien a fir vill anerer aus dem Gesondheetssekteur kloer wier, datt zu engem Cordon sanitaire och de Verwaltungsrot gehéiert.

Hie mengt iwwregens net, datt déi negativ Schlagzeilen dem Spidolsgrupp geschuet hunn, Leit géife weider an hir Spideeler komme fir sech behandelen ze loossen. Et wären effektiv turbulent Zäite gewiescht, mä elo wär dat laanscht an alles wär gesot.

En neie Generaldirekter, respektiv Generaldirektesch gëtt awer nach gesicht.

D'Hôpitaux Robert Schuman an d'Gemeng Jonglënster plange jo aktuell e medezineschen Zenter zu Jonglënster. Et geet drëms, fir d'Medezin bei d'Leit ze bréngen, ënnersträicht de Georges Heirendt. An Zesummenaarbecht – a Co-Gestioun - mat den Dokteren. Et wär keen Immobilieprojet. En neie Moment gëtt et aktuell net fir dee Projet.

Déi parallel Garden, um Kierchbierg an am CHL, déi zanter dem 1. Juni funktionéieren, géife gutt klappen. Um Kierchbierg hätt een een Drëttel méi Urgencen, esou de President vun de Schuman-Spideeler.

Invité vun der Redaktioun: Georges Heirendt

