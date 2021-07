E Freideg de Moien ass de Generalsekretär vum Groupement vun de Lëtzebuerger Bauentreprisen eisen Invité vun der Redaktioun.

D’Summervakanz steet virun der Dier. Vun den Owend un dierf de Gros vun den Employéen aus dem Bausecteur an de Kollektivcongé. Dat bis den 22. August. Wéi geet et de Bauentreprisen no iwwer engem Joer Pandemie? Wéi gëtt de Retour no der Vakanz a puncto Corona-Reesrestriktiounen organiséiert? An wéi zäitgeméiss ass de Congé Collectif iwwerhaapt nach?

Dat froe mer de Moien de Pol Faber, Generalsekretär vum Groupement vun de Lëtzebuerger Bauentreprisen. Hien ass géint 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

