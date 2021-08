E Freideg de Moien ass de President vum Syvicol eisen Invité vun der Redaktioun.

Wéi eng Léiere mussen no den Iwwerschwemmunge gezu ginn? Wéi kann d'Kommunikatioun verbessert ginn? Wéi muss d'Preventioun ausgesinn?

Dat froe mer den Emile Eicher e Freideg de Moien.

De President vum Syvicol – dem Syndicat vun de Lëtzebuerger Gemengen – ass géint 8.10 Auer eisen Invité vun der Redaktioun.

