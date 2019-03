Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Auto, villen Invitéen an aktuellen Themen.

Haut ass den Dag nom internationale Fraendag, mä bei eis gëtt et och haut Fraepower:

mat schonn direkt enger staarker Fra am Kino, dem Captain Marvel

mat enger couragéierter Fra am Theater- am Stéck Autopsy

an enger motivéierter Fra, déi trotz Minustempraturen, net ënnerkillt ass

Ausserdeem gëtt de Moie revisitéiert: an der Kichen mat ale Platen an am Atelier mat Vëloen.An da si mir ënnerwee a Rumänien an zu Berlin op der ITB.

Den RTL-Weekend - engagéiert an decaléiert tëscht 10 an 12.

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.