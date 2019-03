Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Auto, villen Invitéen an aktuellen Themen.

Den Jangli kënnt jiddereen. Mir stellen dëse Samschdeg am RTL Weekend den Charly an engem Buch vir, dee 50 Joer laang Lëtzebuerg mat Iechternach verbonnen huet.

Mam Vespa Club huele mer d'Maschinn aus dem Schapp, den Organisateur vum Vëlostour fir den Télévie verréit den neie Wee, am Kino leeft de Film Stan and Ollie mat der richteger Geschicht vun den 2 Komiker, de BVB Sued Fanclub mécht eng Stee mat engem Trikot vum Axel Witsel an d'Mini-Entreprise "Luxfoodexpress" aus dem Lycée Technique Michel Lucius preparéiert e Moelleux au chocolat.

Am RTL Weekend geet virun, op der Strooss an iwwer d'Schinnen direkt nom Journal vun 10 hei um Radio.

