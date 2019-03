Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Auto, villen Invitéen an aktuellen Themen.

"US" vum Jordan Peele ass eise Film vun der Woch.

"Magic Bombs" ass eng Mini-Entreprise, déi Bulllen aus Som a Lehm fabrizéiert.

Rokku Mi Rokka huelen eis mat op de Baltic Sea Circle Rallye, wou 8.500 km mat engem 20 Joer alen Auto gefuer goufen.

Et ginn Echoe vun der Jippelchersausstellung zu Zolwer an der Grousser Botz zu Steesel an de Marc Tock zerwéiert eis de weltbeschten Ierzebulli, behaapt hien.

D'Fréijoer erwächt och an der Weekend-Ronn ...

