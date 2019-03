Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Auto, villen Invitéen an aktuellen Themen.

Den Dumbo, de klengen Elefant flitt nees duerch d'Kinossäll. Am RTL-Weekend kucke mer wéi en eis Häerzer beréiert.



Dem Orchestre National de Jazz Luxembourg seng CD heescht Hope. Am Studio de Grammygewënner Gast Waltzing.



D'Sylvette Schott zerwéiert eis eng Heckeknuewelekszopp aus hirem neie Kachbuch.

Mir huelen Iech mat op Ernst bei Cochem an de Mosselland Museum Traktren testen, an den Hoppen Théid geet nees op Tournée.

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg