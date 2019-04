Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Auto, villen Invitéen an aktuellen Themen.

D'Fréijoer ass do an d'Vakanz, deemno ass et gutt sech dobaussen ze beweegen:

Mam Velo beim Grand Fondo vum Frank Schleck ...

D'Frell ass op an dofir kënnt se och bei eis op den Dësch

Mir gi gewuer, wat een elo scho soll am Gaart a ronderëm d'Haus maachen

Da klamme mer nach op d'Héichiewen op Esch-Belval

Am Automag loosse mer d'Wieder an enger Fabrik maachen

Just fir de Kino gi mer ënnerdaach: "Shazam!" ass de Film vun der Woch

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.