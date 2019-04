Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Auto, villen Invitéen an aktuellen Themen.

Am RTL-Weekend geet et dëse Samschdeg op d'Bauerefest zu Bruechtebaach, wou och de Bruno an Anja aus "Bauer sucht Frau" bis laanscht kommen. D'Mini Entreprise "The Brips" aus dem Lycée Technique vu Bouneweg zerwéiert eis hir 3 Zorte Chips op Basis vun Bio-Brout.



Am Kino kréie mer et mat engem sympathesche Béischt mat vill Pelz ze dinn. "Missing Link" ass eisen Zeechentrickfilm vun der Woch.

Et zitt eis op Randschelt, an dat klengsten Duerf aus dem Land wou se déi nächst Méint vill wëlles hunn. Vun do geet et an den Ecuador, bei de Lëtzebuerger Paul Scheeck, dee weess, dass do mam Verkéier net ze spaassen ass.



A mam Coach vun den Dikrecher Dammen am Volleyball intresséiere mer eis fir d'Decisioun am Championnat tëscht Walfer an Dikrech.



Et geet am RTL-Weekend also vun Hipches op Haapches.

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.