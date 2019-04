Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Auto, villen Invitéen an aktuellen Themen.

Et gëtt en Ouschter-Weekend wéi am Billerbuch!

D'Wieder lackelt an d'Natur. D'Péckvillercher lackelen op d'Emaischen an d'Stad an op Nouspelt. Mir sichen dat gëllent Ouschteree an zauberen och eppes fir op de Festdësch.

LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.

Mä wat feiere mer eigentlech Ouschteren a wou kënnt den Numm Eemaischen hier?

Alles dat sinn d'Themen op Karsamschdeg.

Ausserdeem feiere mir 50 Joer Ford Capri. Schalten bei de Jeff Strasser Cup op Munneref an huelen iech mat bei de "Fall Collini" an de Kino.

Loosst iech lackelen a sidd derbäi an der Weekend-Ronn um Samschdeg tëscht 10 an 12.

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.