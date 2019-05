Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Auto, villen Invitéen an aktuellen Themen.

Dëse Samschdeg ass zu Miersch de Championnat International de Trompes de Chasse.

Mir léieren d'Mammejonge kennen, schalten an eng Brocante Scheier zu Bënzelt a kréien Echoe vun der Biennale zu Venedeg.



Eise Film vun der Woch ass "la dernière folie de Claire Darling" mat der Catherine Deneuve an der Haaptroll. D'Kim Mathekwitsch proposéiert e séisse "Retour du rêve de mon enfance" an 100 Joer Citroën gi gefeiert mat enger Expo zu Dikrech.



Den RTL Weekend dëse Samschdeg nom Journal vun 10 Auer un bitt Distraktioun pur.

LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.