D'Weekend-Ronn ganz lauschteren

Et ass dee leschte Food for you senses-Festival. Firwat ass dat esou a wie kënnt alles op de Kierchbierg?

Wien Europa seet, héiert dem Beethoven seng 9 Symphonie.. dat ass nach ëmmer ee vun de populäersten Themen aus der Klassik. Wisou eigentlech?

Et gëtt se a verschiddene Formen a Faarwen: d'Meloun, wéi wëllt Dir se? Als Entrée, als Zalot, als Dessert?

Zu Cannes op der Croisette wiesselen d'Filmer sech op den Ecranen of. Wéi ass de Cru 2019?

"E-go" heescht en Elektro-Auto, deen zu Oochen um Campus entstanen ass mat Lëtzebuerger Hëllef. Wéi gutt a wäit rullt deen?

A wat dréit een dëst Joer op der Plage?...

Et ginn esou vill Froen a mir hunn d'Äntwerten an der Weekend-Ronn um Samschdeg gesicht.

