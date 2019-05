Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Auto, villen Invitéen an aktuellen Themen.

"Le jeune Ahmed" war zu Cannes an der Comptetitioun a leeft zanter e Mëttwoch och zu Lëtzebuerg. Am RTL-Weekend e Samschdeg de Moien um 10 beliichte mer de Film vun de Gebridder Dardenne.

De Wëlle Westen kann een elo mat 3 neien Vëlostier kenne léieren.

"Soap to go" stelle sech als Mini-Entreprise vir, mir bewonneren Auto-Konschtwierker am Moossstaf 1:1 an d'Patronen aus dem Abbruzebier zu Groussbus preparéieren eng original Carbonara.

Weider Sujeten: D'Spatzefest zu Waasserbëlleg ass, d'Gran Fondo vum Frank Schleck an de Yaya von Chick mat éischten Echoe vun der Päischtcroisière.

Den RTL-Weekend direkt nom Journal vun 10 Auer hei um Radio an d' Päischtvakanz gëtt agelaut.

