Mir begéinen dem Superjhemp, deen elo am Literaturzenter zu Miersch rascht

an dem "Rocket Man" Elton John am Kino!

Mir huelen Iech mat an e modernen Elektro-Auto-Produktiouns-Site op Oochen

a schwätzen natierlech iwwer déi englesch Champions-League-Finall ...

an zerwéieren e Menu fir all engagéiert Sportler.

Fléien, sangen, lafen, fueren, kachen - et ass eng lass e Samschdeg tëscht 10 an 12 an Weekend-Ronn.



