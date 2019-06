Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Auto, villen Invitéen an aktuellen Themen.

Am RTL-Weekend hu mer dëse Samschdeg en italienesche Film vun der Woch. Notti Magiche vum Paolo Virzi, dee mat la bella vita 1994 säin Duerchbroch gefeiert huet.

Mir feieren den 100. vum FC Progès Nidderkuer, mat engem Match, wou den Nuno Gomes a Nuno Valente matspillen.

Den Ultraleefer Claude Stiefer leeft an 72 Stonnen den Tour ronderëm d'Land an de Luc Mergen wëll mam Klapprad de Stevio Pass erop.



De Carlo Sauber mellt sech vum Stater Maart a verréit d'Rezept vun e puer Smoothien.



Den RTL-Weekend dëse Samschdeg, just viru Päischten, vun 10 bis 12 Auer hei um Radio.

