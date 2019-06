Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Auto, villen Invitéen an aktuellen Themen.

De Weekend zitt et eis an d'Natur!

Och am Kino- well de Film vun der Woch ass en Documentaire mam Titel "The biggest little farm"

Mir këmmeren eis awer och ëm de Kéiseker, deem et net esou gutt geet.

Op den Dësch kënnt Gebäck ouni Gluten

Mir kafen am Cent-Buttek an,

Mir léieren Equi-Coaching kennen, dat ass Coaching mat Päerd

Am am Automag sinn se op der Sich no 80 PS!

E Samschdeg ginn d'Päerd mat eis duerch an der Weekend-Ronn tëscht 10 an 12

