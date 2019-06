Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Auto, villen Invitéen an aktuellen Themen.

Um Moie vum Virowend vun Nationalfeierdag huele mer an der Weekend-Ronn de Bols bei de Buergermeeschtere vu Buerschent an Esch, wou owes Besuch vum Haff erwaart gëtt.

© Lola Valerius

D'Lola Valerius baakt eng Taart mat Rubbarb an Hibiskus



D'Härenekipp vu Munneref feiert 25 Joer



Nei am Kino leeft "Red Joan" mat der Judy Dench



D'Formel E gëtt ëmmer méi beléift. Mir soen Iech firwat



D'Open Ends invitéieren op d'Course mat Seefekëschten zu Réiser



A mir stellen Iech den 1-Mann-Orchester Solo Mio vir

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.