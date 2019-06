Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Auto, villen Invitéen an aktuellen Themen.

Booah wat war dat eng Woch an de Weekend bréngt keng Ofkillung!

Dofir kucke mir e Samschdeg emol nom Waasser.

Proposéieren Iech liichte Kascht, dee séier geet.

Huelen Iech mat an de Summer-Blockbuster "Yesterday" an de Kino, bei deem d'Beatles verschwonne sinn.

Mir kréien déi lescht Impressioune vun eise Sportler vu Minsk,

Léieren eng Fra kennen, déi an der Carosserie hiren Dramjob fonnt huet

An invitéieren op en intressante UNICEF-Benefiz-Concert an de Conservatoire.

Mir halen iech frësch e Samschdeg tëscht 10 an 12 an der Weekend-Ronn

LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.