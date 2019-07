Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Auto, villen Invitéen an aktuellen Themen.

Wien ass déi bescht Ekipp vun der Welt? E Sonndeg ass d'Finall vun der Futtball-WM bei den Dammen a mir analyséieren an der Weekend-Ronn, ob Holland oder d'USA déi besser Chancen hunn.

Dann huele mer Iech mat op d'Foire agricole op Ettelbréck an a Südfrankräich op Arles, do wou d'Fotografie gefeiert gëtt. Mir gi gewuer wat d'Déieren esou dreiwen, wann hir Meeschteren net do si mam Film vun der Woch.

Fir déi, deenen et ze waarm ass, zerwéiere mer eng Glace a mir weisen Haut mat Tattooen.

D'RTL-Weekend-Ronn- iwwerall do, wou eng leeft, e Samschdeg tëscht 10 an 12.

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.