Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Auto, villen Invitéen an aktuellen Themen.

Dëse Weekend maache mer Iech fit fir d'Vakanz. Zum Beispill fir Vakanz heiheem am Guttland.

Mir soen iech wéi der mam Navi am beschten op Är Destinatioun kommt.

Mir verroden Iech wat Poke Bowle sinn an zerwéieren der och

Am Kino leeft nächst Woch de Blockbuster vum Joer un: den neien "Lion King" vun Disney

A mir ginn op Groussbus an de Fräiliichttheater Schankemännchen.

Den RTL-Weekend - alles wat ee brauch fir de Summer!

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.