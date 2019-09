Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Auto, villen Invitéen an aktuellen Themen.

Et geet erëm lass! Iwwerall ass Rentrée - an der Schoul an an de Kulturhaiser...

Si se prett? Mir froe bei enger Schouljoffer no an am Artikuss zu Zolwer, wou d'nächst Woch de 5. Gebuertsdag gefeiert gëtt. dat mat engem Mann, deen nach ëmmer eppes ze soen an ze sangen huet. Mir maachen eis Gedanken, wat mer elo am Hierscht undoen, fir am Trend ze sinn. Mir huelen iech am Automag mat op d'IAA zu Frankfurt, zerwéieren eng Kiermeszopp a kucken e koreanesche Film, deen e franséische Präis kritt huet. "Parasite" - d'Palme d'Or vu Cannes.

D'Rentrée vun der Weekend-Ronn ass e Samschdeg tëscht 10 an 12.

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.