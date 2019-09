Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Auto, villen Invitéen an aktuellen Themen.

Mam Brad Pit no de Stäre gräifen, wie wëll dat net? Dofir huele mir iech an der Weekend-Ronn mat "Ad astra"...

Oder iwwer 4279 Kilometer zu Fouss um amerikanesche Pacific Crest Trail vun der kanadescher bis bei déi mexikanesch Grenz ...

Oder Op véier Rieder op Hollywood-Spueren duerch Kalifornien.

Oder méi no an op zwee Reider op de Bike-Festival zu Zéisseng

Oder an den Theater an an d'Chamber, well dat geet zesummen

An als Stärkung bei sou vill Aktivitéit, gëtt et alles wat ee mat Quetsche maache kann.

Mir hunn nees vill wëlles tëscht 10 an 12 an der Weekendronn.

LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.