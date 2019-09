Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Auto, villen Invitéen an aktuellen Themen.

Den éischten Hierscht-Weekend bréngt eng ganz Rei Themen op d'Tapéit:

Een F91 wënnt an der Europaleague mä verléiert an der d'Championsleague

Eng Kult-Serie leeft als Film um groussen Ecran "Downton Abbey"

A passend dobäi invitéiere mer op en Tea-time

Da fuere mer nach an déi nei Saison Automag

a presentéieren zwou kulturell Initiative mat sozialem Charakter:

de "Beat the Blast Festival" am Atelier

an d'asbl MIL - déi kulturell Brécke fir demenzkrank Mënsche baut

Den RTL Weekend - op fir all wichtegt Thema samschdes tëscht 10 an 12.

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg