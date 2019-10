Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Auto, villen Invitéen an aktuellen Themen.

"Joker" ass eise Film vun der Woch.



Mir feieren 20 Joer Nordic Walking an 100 Joer Citroën.

Laru.lu léieren eis richteg funken.

An der Kiche gëtt et Gravad Lachs à la Rom.

Gesicht ginn déi Al vun enger Première vum Joergang 1978/79 aus dem Jongelycée.

D'Schlagersängerin Maryse De Donato bréngt eis hire Produzent mat, deen och scho mat den No Angels an David Hasselhoff geschafft huet.

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.