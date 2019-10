Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Auto, villen Invitéen an aktuellen Themen.

Dëse Samschdeg komme mer aus dem Kino net méi eraus:

Mir huelen iech mat an 1980er Joren zu Lëtzebuerg mam Andy Bausch sengem neie Film

De Will Smith ass op der Juegd no sech selwer am "Gemini"

Mir léieren awer och eng Fra kennen, déi mam Camper duerch Japan gefuer ass

Zerwéieren Wëld

An Hunneg vun engem Beiestack um Balcon

a spillen "Zero Point five" Lëtzebuerger Musek vun haut...

Vun fréier an haut a vun hei an do - dat ass den RTL Weekend e Samschdeg tëscht 10 an 12.

LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.