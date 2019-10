Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Auto, villen Invitéen an aktuellen Themen.

Firwat schmaachen d'Madelaine vum Léa Linster no nach? Dat fanne mer dëse Samschdeg am RTL WE eraus.

Wat faszinéiert de Pitt Brandenburger um Holz. Wéi koum Schëtter op d'Noss a wat huet d'Hunnefeier zu Schengen mat der Lies ze dinn? Och déi Froe kläre mer an der Ronn.



Mir kucken op de Programm vun den Dikrecher Filmdeeg, am Automag geet et ëm autonoomt Fueren. Mir ënnerhalen eis mam Acteur Benno Fürmann an "Hustlers" mam Jennifer Lopez ass de Film vun der Woch.

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.