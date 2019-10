Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Auto, villen Invitéen an aktuellen Themen.

Déi fréier Tatortkommissarin Eva Mattes freet sech dëse Samschdeg am RTL Weekend schonn op de Cube zu Maarnech.



De Modell Hobby Club du Sud invitéiert op Zolwer op seng Expo mat klenge Modeller.

Mam Suzuki Jimny geet et an Island, a mir stellen de Retromobil vir, déi Autoen handycapéiertegerecht ëmbauen.



"Hors Normes" heescht eise Film vun der Woch.



De Jang Kohnen verzielt iwwer seng Aarbecht als Produzent vun der verstoppter Kamera am Kanada, an d'Berthe Elsen-Melkert bréngt e Stollen mat.



7 Leit, an hir grouss Passioun, dëse Samschdeg nom Journal vun 10 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu.

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.