Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Auto, villen Invitéen an aktuellen Themen.

„Sorry We Missed you“ vum Ken Loach heescht de Film vun der Woch dëse Samschdeg an der Weekend-Ronn. Op Allerséilen bliedere mer mam Robert Léon Phillipart am Buch "Ewige Ruhe" iwwer d'Grafkulturen zu Lëtzebuerg.



Mir ënnerhalen eis mat der Suzanne von Borsody, déi e Sonndeg fir eng Liesung an de Cube kënnt.



De CAL invitéiert op säin Salon a mir feieren 40 Joer Gemeng Rammerech. Donieft preparéiert de Beiemann Beiewaben gefëllt mat enger Ganache a mir léieren d'Mamm vun Teddybiere kennen.



Den RTL-Weekend, dëse Samschdeg eng Nummer méi roueg, awer genee sou interessant.

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg