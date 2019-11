Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Auto, villen Invitéen an aktuellen Themen.

Den 9. November 1989 war en historeschen Dag. Op den Dag genee - 30 Joer duerno ass de Mauerfall zu Berlin en Thema an der Weekend-Ronn...

Mir hunn dofir Zäitzeien op Besuch, déi dat deemools materlieft hunn. Mir schwätzen iwwert d'DDR-Autoen an zerwéieren däitsche Kascht vun der Currywurscht bis bei de Stäre-Menü...

Am Film maache mer eng Rees a Frankräich mat "Belle Epoque" mam Daniel Auteuil.

2 Special Guests sinn och mat dobäi an der Weekend-Ronn: De Lëtzebuerger Pianist Francesco Tristano ass fir e Concert am Land an den däitschen Acteur Dominik Horwitz schwätzt iwwert säin Optrëtt zu Maarnech.

