Bis e Sonndeg ass d'International Motorshow um Kierchbierg. Mir ënnerhalen eis mam Rallyeweltmeeschter Walter Röhrl. Rieds geet awer och vun der Geschicht vum Bugatti.

Den Ingolf Lück kennt nees op Lëtzebuerg. E Samschdeg 30. November ass hien am Cube zu Maarnech. Haut ass e scho bei eis.

Mir huelen Iech mat op de Bazar vun der Croix Rouge, et geet op Bieden bei den Theatergrupp "Trau dech".

Mir léieren den Lëtzebuerger Stand-up-Comedian Alex Monteiro kennen, an d'Henriette Graul, bekannt vu Facebook, mécht Kniddelen.



