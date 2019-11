Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Auto, villen Invitéen an aktuellen Themen.

Virum 1. Adventssonndeg këmmere mir eis am RTL Weekend schonn ëm d'Chrëschtdagspreparativen.



"De Buttek" heescht de Film vun der Woch vum Luc Feit. Déi bekannt Tëleeskächin Theresa Baumgärtner baakt en Orange Cake aus hirem Buch "Weihnachten".

Mir feiere 5 Joer "Kachen" de Magazine, brauen alkoholfräie Béier mat de Gambrinusbridder an de Grand-Duc ass am Automag op der Tëlee.



De Band 4 iwwer d'Geschicht vun der Gemeng Hesper ass eraus a mir ginn invitéiert op den "Salut au drapeau zu Steesel".



Mir versetzen Iech gären an d'Chrëschtdagsambiance, dëse Samschdeg nom Journal vun 10 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg.

LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.