Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Auto, villen Invitéen an aktuellen Themen.

Chrëschtdag réckelt méi no an et gëtt Zäit, datt mer eis drëm këmmeren:

Dofir leeë mer scho Musek an vum Karin Melchert

De Kach mécht sech Gedanken, wat op den Dësch kënnt

Wéi wier et mat engem Cadeau aus der Zirkusschoul?

Wien dann emol Zäit fënnt fir an de Kino, ka sech jo mol "Motherless Brooklyn" notéieren oder "Knives out"

Ausserdeem ginn et Impressioune vun der MotorShow vun Essen

a mir gratuléieren der Associatioun ELA, déi bei der Sportler-Gala de Präis Sport et Handicap krut.

De Kleeschen ass laanscht, d'Weekend-Ronn kënnt e Samschdeg tëscht 10 an 12.

RTL Weekendronn vum 23.11.19

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.