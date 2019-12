Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Auto, villen Invitéen an aktuellen Themen.

D'Virfreed ass déi schéinste Freed. Am RTL Weekend hu mer dëse Samschdeg den Hanni Banni kenne geléiert.

D'Josée Bourg huet den "Orangi" matbruecht a mir si gewuer ginn wien d'Stroossenengle sinn.



"Instinct" ass eise Film vun der Woch, en Drama vum Halina Reijn.



An der Automobilindustrie geet d'Saarland mam gudde Beispill vir.

De Gilbert Welter huet Escalopes de foie gras mat enger Käschtenzooss preparéiert a fir ofzespecken, hu mir de Réidener Wanterlaf proposéiert

LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.