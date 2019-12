Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Auto, villen Invitéen an aktuellen Themen.

Dem Joer geet esou lues den Otem aus... "Star Wars" och? Déi néngt Episod ass de Film vun der Woch. Mir bréngen awer och e bësse Besënnlechkeet an d'Ronn mam "Neue Kammerchor Berlin", wënschen dem Museker an Editeur Gollo Steffen dat Bescht fir d'Pensioun, huelen Iech mat an e Rolls-Royce-Musée, invitéieren op en Thé Dansant... a fänke mam Regime scho Silvester un!

