Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Auto, villen Invitéen an aktuellen Themen.

Mir stëmmen iech do schonn op déi grouss Sportsevenementer vum Joer

An op déi nei Editioun vun der Success-Story op Tele Lëtzebuerg

Huelen Iech mat op en Neijoeschconcert mam Luxembourg Wind Orchestra an de Cercle

An der Kichen gëtt et Chicon an alle méigleche Formen

An de Film vun der Woch heescht "The Two Popes"

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.