Dëse Samschdeg schaffe mer am RTL-Weekend schonn un de Bikinifigur vum nächste Summer, a lauschteren wat dat fonkelneit Joer soss nach sou versprécht, direkt nom Journal vun 10 hei um Radio

Mam Liz Muller vum Domaine Thermal vu Munneref kucke wéi mer mat engem „Moelleux au chocolat “ d'Kiloen vun de Feierdeeg verléieren

1917 vum Sam Mendes erzielt iwwer de Krich an ass eise Film vun der Woch.

"DialOrgues" heescht et zu Diddeleng an der Kierch: d'Sängerin Rike Port invitéiert op ee Concert fir den Nick deen e Gehiertumor huet.

Mir léieren Secondhand4Kids aus der Success Story besser kennen a maachen en Opruff fir Comedians.

An et gëtt Nouvellen aus éischter Hand vum Salon Auto Moto Mobilité vu Bréissel.

