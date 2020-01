Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Auto, villen Invitéen an aktuellen Themen.

An der Emissioun RTL-Weekend organiséiere mir dëse Samschdeg eng Silent Disco mat Kopfhörer. Mir huelen Iech mat an déi restauréiert Gare vun Schaerbeek op d'Train World.

Den Auteur vum Buch "Flugzeuge, die in Luxemburg Geschichte machten" ass am Studio an d'Mini-Entreprise "Frëschkëscht" stellt sech vir.

Mat der Moien-Asbl léiere mir op Lëtzebuergesch buschtawéieren.

Et gëtt en Tartare de Saumon an 2 Varianten an eise Film vun der Woch heescht "La llorona" vum Jayro Bustamante.

