Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Auto, villen Invitéen an aktuellen Themen.

Mir fänken en neie Mount un an dee bréngt direkt intressant Deeg:

Groussbritannien ass net méi an der EU!

D'Kanner gi liichten a wëlle Speck an Ierbessen an alles, wat nach dobäi passt.

Et ass de Weltdag vun de Fiichtgebidder.

Ausserdeem schwätze mer iwwer den europäesche Wee vum F91, deen elo an engem Film festgehalen ass.

Och vun Diddeleng ass den CNA op Besuch a bréngt e Buch iwwer den Thierry van Verweke mat, an am Kino heescht et Bombshell mam Trio Charlie Theron, Nicole Kidman a Margot Robbie

De Februar ass lancéiert e Samschdeg tëscht 10 an 12 an der RTL Weekend-Ronn

RTL Weekendronn vum 1.2.2020

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.