Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Auto, villen Invitéen an aktuellen Themen.

E Studio voller Iddien hu mer dëse Samschdeg Moien am RTL-Weekend.



"Oh yes, we have no bananas" ass den Numm vun enger Show, déi eis mat an d'20er an 30er Joren hëlt.

Mam Cable Car geet et duerch San Francisco.

"Uncut Gems" mam Adam Sandler ass de Film vun der Woch.

Dës Kéier bleift d'Kichen kal. De Guy Kirsch proposéiert en Tartare de boeuf a mir siche Kachkandidate fir déi europäesch Cookoff Meeschterschaft.

Mir tréischten de Kandidat aus der Success Story, dee mat sengem mobile Massageservice Pim Pim de Jury net iwwerzeege konnt.

D'Munnerëffer Musek kënnt laanscht a mir léieren d'Mini-Entreprise "Protectit" kennen, déi e Produit entwéckelt huet, dee Kabele schützt.



Dëse Samschdeg nom Journal vun 10 Auer fänke mir un. Et wier schéin wann der Zäit hätt.

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.