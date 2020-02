Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Auto, villen Invitéen an aktuellen Themen.

Déi eng fueren an d'Vakanz, mir genéissen d'Gemittlechkeet heiheem!

E gudde Moment, d'Stad Lëtzebuerg emol vertikal ze kucken an ze knipsen, sech duerch déi kleng Lëtzebuerger Schwäiz guidéieren ze loossen oder sech scho Gedanken iwwer d'Steiererklärung ze maachen.

Am Kino begéine mer véier jonke Fraen: "Little women" heescht de Film vun der Woch, de Kach preparéiert e ganz traditionell Plat: et ginn Träipen. A mir schalten awer och op d'Olympiad vun de Käch op Stuttgart.

D'RTL-Weekend-Ronn- och heiheem verpasst der näischt

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.