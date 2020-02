Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Auto, villen Invitéen an aktuellen Themen.

D'RTL-Weekend-Ronn ganz ouni Schi, duerfir geet et an den Theater op Fréiseng wou dräi richteg Geeschtlech "Déi 3 Äishelleg" spillen, an an d'Kapesëtzung op Rëmeleng.



Mir interesséieren eis fir d'Beien a kucken, wéi si de Wanter verbréngen.



Eng Glasbléiserin stellt Iech de Glashallem fir den Télévie vir a mir gi méi iwwert de "Robotics Makerspace" gewuer. Mir bliederen an engem Buch iwwer al an nei Trakteren an den Tomatemann, bekannt duerch d'Success Story, proposéiert eng frësch a mat Léift gemaachen Tomatenzooss. Donieft schalte mer eng Kéier live op d'Berlinale



Dat gëtt grousse Kino...

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg