Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Auto, villen Invitéen an aktuellen Themen.

Dëse Samschdeg ass Schaltdag an deemno schalte mer an der Weekend-Ronn direkt e puer Mol eraus:

op d'Berlinale, an den Oman fir den Automag an an d'Stad fir d'Fest vum gratis ëffentlechen Transport...

Am Studio schmaache mer d'Juse vun Apothecary, déi Entreprise déi an der Success Story net méi derbäi ass...

Eng nei RTL-Casting-Show kënnegt sech dann och un: Generation Art - déi 4t Editioun sicht Fotografen...

An op Besuch ass eng jonk Damm, déi begeeschtert ass vu Bali an do vill Projete mécht

A well de Schaltdag sou seele kënnt, proposéiert eis de Kach kulinaresch Raritéiten vun der wäisser Truff bis bei d'Kobe Fleesch.

Dat gouf et nach ni: d'Weekend-Ronn op engem 29 Februar - dëse Samschdeg geschitt et tëscht 10 an 12.

Weekend-Ronn nach emol lauschteren

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.