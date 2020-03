Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Auto, villen Invitéen an aktuellen Themen.

Dëse Samschdeg demonstréiere mer am RTL-Weekend, wéi passionant Timbersammele wierklech ass. "Das Vorspiel" mam Nina Hoss ass eise Film vun der Woch, d'Lydie Philippy mécht "Fingerfood". Gefëllten Dattele mat Tofu a Blinissen. Vun der Success Story komme Rabattolux bis laanscht. Mir stellen e spezielle Keese-System fir d'Dëppefester vu Veräiner vir. Den Autospilot Jean-Claude Andruet potert mat eis iwwer den Autojumble a seng Alpine.

Et gëtt Reklamm gemaach fir d'Kollekt vum ale Gezei a mir si live beim Soundcheck vum Zeltik.

LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.