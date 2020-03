Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Reesen, villen Invitéen an aktuellen Themen.

Dëse Samschdeg dréinen mer d'Zäit am RTL Weekend zeréck. De Marc Miller bréngt säin Grammophon mat.



De Pit Wanderscheid preparéiert e Paté en croûte.

Mir begéinen eng Koppel déi den Tour ronderëm d'Welt um Vëlo mécht.

Mat der SDK kucke mer, wéi eng Artikelen aus dem Frigo een ewéi recycléiere kann.



Den Armand Thies kënnt laanscht sangen, an eise Film vun der Woch bleift nach eng kleng Surprise



E puer Iwwerraschungsmomenter musse sinn, dëse Samschdeg nom Journal vun 10 Auer an der RTL Weekendronn.

LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.