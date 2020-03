Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Reesen, villen Invitéen an aktuellen Themen.

Kreativitéit kennt keng Grenzen an dat héiert der och dëse Samschdeg am RTL-Weekend

Den Komponist David Ianni lancéiert en neie musikaleschen Challenge "Together" a mir preparéieren déi digital Eemaischen an der Stad.

Mat der Eltereschoul këmmere mer eis ëm Teenager an de Bakuewe kënnt an de Gebrauch mam Lola Valerius

Donieft gëtt eis de Jérôme Lulling eis Nohëllef am Lëtzebuergeschen an de Luc Biver organiséiert e Fitnesscours fir matzemaachen.

Dëse Weekend kréie mer 1 Stonn geholl, awer déi heiten 2 Stonne kritt dir geschenkt, direkt nom Journal vun 10 Auer hei op RTL Radio Lëtzebuerg

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg