Ouschteren fält och mat Corona net aus, duerfir suergt den RTL-Weekend.

Zum Beispill mam Schrovillchen an de Providers vun der Nouspelter Eemaischen.

De Dechen Claude Bache zielt eis, wéi hien dem Jean-Paul II begéint ass.

An der Kichen zerwéiert den Nicolas Szèle "Oeuf dur croustillant vinaigrette tonato".

Am Homecinema lafe Kannerfilmer vun engem Realisateur, deen d'Welt vun den Animatiounsfilmer revolutionéiert huet... den Hayao Miyazaki.

Mir feiere 40 Joer Airbag, dee scho vill Liewe gerett huet.

An aus der Success Story hu mer d'Tablett derbäi, fir d'Zänn ze wäschen.

Bei eis gi der dëse Samschdeg gewuer wéi mir d'Ouschteren halen.

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg